Die Zahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss werden beispielsweise in einem Kommentar von Swissquote als "umwerfend" bezeichnet, insbesondere der massiv über den Erwartungen ausgefallene Gewinn je Aktie oder das angekündigte Aktienrückkaufprogramm. "Ein Investor könnte sich nicht mehr wünschen", so die Online-Bank. Darüber hinaus richtet sich das Augenmerk nun aber auf das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole, das am Berichtstag eröffnet wird. Die mit Spannung erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell ist allerdings erst für Freitag angesagt.