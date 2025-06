Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag kurz vor Mittag kaum verändert. Nach einer freundlichen Eröffnung sind die Gewinne rasch abgebröckelt, wobei unter anderem die defensiven Schwergewichte den Gesamtmarkt mit nach unten ziehen. Der Leitindex SMI befindet sich mittlerweile wieder knapp unter 12'200 Punkten, verbleibt dabei aber in seiner seit Anfang Mai bestehenden Seitwärtsbewegung zwischen rund 12'100 und 12'300. Derweil stützen die am Morgen veröffentlichten Daten zur Teuerung in der Schweiz - sie ist im Mai erstmals nach Jahren wieder in den negativen Bereich gefallen - die Ansicht der Ökonomen, dass die Schweizerische Nationalbank den Leitzins in gut zwei Wochen um 25 Basispunkte auf null senken wird.