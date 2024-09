Ein so grosser Schritt sei normalerweise aber für wirtschaftliche Notfälle reserviert, meint ein Stratege einschränkend. Ein weiterer ergänzt, dass eine derart hohe Zinssenkung in den vergangenen 20 Jahren denn auch nur während der Weltfinanzkrise und der Corona-Pandemie gegeben habe. Dass die Märkte dennoch so gelassen reagieren, liege vor allem an den Aussagen zum weiteren Weg, sind sich Marktteilnehmer einig. Denn diese grosse erste Senkung sei nicht als Schrittmacher für den weiteren Zinspfad zu verstehen, machte Fed-Chef Jerome Powell bei der Medienkonferenz klar. Vielmehr könnte die Zinssenkung als ein Nachholen des verpassten Zinsschritts im Juli interpretiert werden, schreibt etwa Metzler in einer ersten Bewertung.