Der Schweizer Aktienmarkt manövriert sich am Mittwoch mit angezogener Handbremse durch den Handelstag. Zölle, Zinsen und Zahlen - so lassen sich die aktuellen Themen am Markt zusammenfassen. Während laut Händlern die Zoll-Inflation in den USA wohl unterschätzt wurde, laufen im Hintergrund immer noch die Verhandlungen mit der EU, der Schweiz und weiteren Ländern. Klarheit gibt es weiterhin nicht. Und da nun wohl auch eine Zinssenkung im September durch das Fed zumindest auf wackligen Füssen stehe, falle ein weiterer Unterstützungsfaktor weg.