Mit Blick auf den wichtigsten Termin, das FOMC-Meeting der US-Notenbank, heisst es denn auch in einem Kommentar von CMC Markets, dass die Zuversicht in das Tempo des Rückgangs der Inflation jüngst gelitten habe und die Erwartungen hinsichtlich der Zinssenkungen deutlich angepasst worden seien. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni werde nur noch ganz knapp über 50 Prozent eingepreist. Äussere sich Fed-Chef Jerome Powell entsprechend zurückhaltend, könnte der erste Termin rasch auf Ende Juli rutschen, was an den Börsen für weitere Verunsicherung sorgen könnte.