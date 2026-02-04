Der Schweizer Aktienmarkt entwickelt sich am Mittwoch etwas schwächer. Die Berichtssaison befindet sich mittlerweile in voller Fahrt und kann nicht immer überzeugen. Gerade aber mit Blick auf die hochbewertete KI-Branche ist es schwer, die Erwartungen zu erfüllen. «Und selbst wenn sie übertroffen werden, ist der Markt nicht immer zufrieden», fasst ein Händler die allgemeine Stimmung zusammen. An der Wall Street breitete sich zudem die Sorge aus, dass Softwareanbieter durch den KI-Einfluss ihrer Existenzberechtigung beraubt würden.