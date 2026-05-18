Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag kurz vor dem Mittag im Minus, immerhin aber klar über Tagestief. Nach den vier freundlichen Handelstagen der Vorwoche geht es damit erstmals wieder bergab. Dabei hatte sich das Sentiment schon am Freitag eingetrübt, die starken Schwergewichte Nestlé und Roche hielten den Gesamtmarkt vor dem Wochenende aber noch knapp im Plus. Der Start in die neue Woche wird einerseits von weiter gestiegenen Ölpreisen geprägt und andererseits von den steigenden Renditen auf Staatsanleihen, denn die jüngsten Inflationsdaten haben die Ängste vor steigenden Zinsen wieder angefacht. Der rasche Ausverkauf von Staatsanleihen in wichtigen Ländern wie etwa den USA oder in Japan und der damit verbundene Anstieg der Zinsen seien derzeit die dominante Geschichte und gleichzeitig der wichtigste Treiber der Märkte, heisst es denn auch in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote.