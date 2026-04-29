Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch von seiner zurückhaltenden Seite. Zwar werden Einzeltitel im Zuge der Berichtssaison teils stark bewegt, insgesamt halten sich Anleger angesichts der vollen Agenda im Tagesverlauf aber eher zurück. «Die Investoren sind ein wenig gefangen zwischen der Zinsangst angesichts der Notenbanksitzungen und der Hoffnung auf eine Fortsetzung des KI-Wachstums im Techsektor», beschrieb ein Börsianer die Stimmung. Zudem sei die Lage im Nahen Osten derzeit festgefahren und lasse nicht auf eine baldige Entspannung bei den Ölpreisen schliessen.