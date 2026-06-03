Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch Verluste verbucht. Die Unsicherheit angesichts widersprüchlicher Aussagen im Iran-Krieg rückt wieder verstärkt in den Vordergrund. Beide Parteien hatten sich in der Nacht auf Mittwoch eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert. «So langsam wollen immer neue Höchstmarken nicht mit dem ungelösten Konflikt zusammenpassen. Die Risiken können nicht auf Dauer ausgeblendet werden», kommentierte ein Börsianer. Hinzu kommen die insbesondere im Tech-Sektor mittlerweile hohen Bewertungen. Auch schlägt Trump offenbar das nächste Kapitel im Zoll-Streit auf und hat neue Strafzölle gegen rund 60 Handelspartner ins Spiel gebracht, darunter auch gegen die Schweiz.