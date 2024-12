Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch eine Verschnaufpause ein. Trotz leicht positiver US-Vorgaben sei angesichts etwas enttäuschender PMI-Daten aus China sowie drohender politischer Unsicherheit in Frankreich etwas Zurückhaltung angebracht, heisst es von Börsianern. Zeit also auch für den SMI, die Gewinne der vergangenen fünf Handelstage zu konsolidieren.