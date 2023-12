Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag gegen Mittag kaum verändert. Der Leitindex SMI hat damit die Verluste aus dem frühen Geschäft wieder wettgemacht und sich wieder in den Bereich von 11'200 Punkten vorgeschoben. Die Hausse seit dem Jahrestief von Ende Oktober scheint damit vorerst noch immer nicht abzureissen, wobei am Berichtstag die zuletzt gemiedenen defensiven Schwergewichte stützen. Auch schwache Konjunkturdaten vermögen die Zinshoffnungen für das kommende Jahr nicht zu übertrumpfen. Denn der für Deutschland und damit auch für Schweizer Exporteure wichtige ifo-Index ist schwächer ausgefallen als erwartet, was die Aktien aber zumindest für den Moment nicht belastet.

18.12.2023 11:30