Der Zykliker Holcim (-3,1 Prozent) folgt dicht darauf. Dieser hatte am Freitag den Wechsel des Verwaltungsratspräsidenten Jan Jenisch in das eigenständig geplante Nordamerikageschäft angekündigt. Der Fokus liege derzeit klar auf der geplanten Abspaltung und Informationen zur Strategie der beiden zukünftigen Unternehmen, heisst es in einem Kommentar von Jefferies.