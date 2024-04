Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Dienstagvormittag auf breiter Front nach. Im Verlauf scheinen sich die Kurse auf dem tieferen Niveau immerhin eingependelt zu haben. Noch seien es keine panikartigen Verkäufe sondern eher Gewinnmitnahmen, heisst es am Markt. Doch die Nervosität nehme zu. Dies zeigt auch das Angstbarometer VSMI (+6 Prozent). Die Marktteilnehmer seien verunsichert, auch wenn die Lage in Nahost bisher nicht weiter eskaliert sei. Neben einem höheren Ölpreis drohten auch massive Störungen im Welthandel, sollte es zu Problemen in der Strasse von Hormus oder im Suezkanal kommen, heisst es weiter.