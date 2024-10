Am Schweizer Aktienmarkt geht es auch zum Wochenschluss abwärts. Vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht wagten sich die Anleger kaum aus der Deckung, heisst es am Markt. Daher neigten die Kurse auch eher dazu, abzubröckeln. Das Geschäft verlaufe recht ruhig, heisst es weiter. Die US-Zahlen sind wichtig, weil die Notenbank Fed diese für ihre Geldpolitik berücksichtigt. Denn es ist unklar, ob das Fed die Leitzinsen Anfang November um 0,25 oder um 0,50 Prozentpunkte senken wird. «Der heutige Arbeitsmarktbericht könnte eine wichtige Vorentscheidung bringen», meint ein Analyst.