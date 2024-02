Die Schweizer Aktienbörse zieht am Dienstagvormittag etwas an. Getragen wird das Plus vor allem von Kursgewinnen defensiver Schwergewichte. Damit hebt sich der hiesige Markt von anderen europäischen Börsen positiv ab. Das Geschäft verlaufe vor der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten um 14.30 Uhr aber mit dünnen Umsätzen in ruhigen Bahnen. Die Anleger verhielten sich vorsichtig, heisst es am Markt. Von den US-Preisdaten erhofften sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die zukünftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Denn wie die Arbeitsmarktdaten gehören sie zu den wichtigsten Wirtschaftsdaten, die das Fed den Zinsentscheidungen zugrunde legt. Der Markt rechnet mehrheitlich mit einer ersten Leitzinssenkung im Mai.

13.02.2024 11:30