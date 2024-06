Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Freitag kaum verändert starten. Nach dem Anstieg auf ein Zweijahreshoch am Vortag würden sich die Anleger zunächst wohl zurückhalten, heisst es am Markt. Dies auch, weil am Nachmittag der mit Spannung erwartete Bericht zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht wird. Denn davon werden am Markt Hinweise darauf erwartet, wann in den USA die Zinswende eingeläutet werden könnte. Analysten gehen von einem Stellenzuwachs auf Vormonats-Niveau aus. Sollten die Zahlen aber schlechter als erwartet ausfallen, wäre dies positiv für den Aktienmarkt, heisst es am Markt. Denn eine Abkühlung am Arbeitsmarkt würde den Weg zu Zinssenkungen ebnen. Die US-Notenbank Fed veröffentlicht ihre Zinsentscheidung am kommenden Mittwochabend.