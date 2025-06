Die Schweizer Aktienbörse dürfte am Dienstag den Abwärtstrend der Vortage fortsetzen. Die Anleger befürchteten eine weitere Eskalation im Nahen Osten und neigten daher dazu, ihre Positionen an Aktien abzubauen, heisst es am Markt. Grund dafür sei der überraschende Abgang von US-Präsident Donald Trump auf dem G7-Gipfel in Kanada. Das Weisse Haus begründete dies mit der Lage im Nahen Osten. Dies könnte darauf hindeuten, dass die USA eine aktivere Rolle im Nahen Osten einnehmen könnten, sagt ein Analyst. Momentan deute aber noch viel auf eine Verhandlungslösung hin.