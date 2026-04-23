Die Unsicherheit rund um den Iran-Krieg bleibt unverändert hoch. So verweist etwa die Commerzbank in einem Kommentar auf die Ungewissheit, ob nun neue Gespräche geführt würden oder nicht und die unterschiedlichen Aussagen der Parteien dazu. Sicher sei lediglich, dass die Strasse von Hormus geschlossen bleibe. Auch die von den USA verlängerte Waffenruhe hat die Spannungen nicht entschärft. Laut verschiedenen US-Medien könnte der Waffenstillstand lediglich für wenige Tage gelten. In Asien steht denn auch die Mehrheit der wichtigsten Indizes im Minus und der Ölpreis hat sich derzeit bei rund 103 US-Dollar je Fass der Sorte Brent erstmals seit rund zwei Wochen wieder klar über der Marke von 100 Dollar etabliert.