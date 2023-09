Was auf die Stimmung der Anleger drücke, sei die Aussicht auf langfristig hohe Zinsen, so ein Marktkommentar von ActivTrades. Denn an der Ausgangslage habe sich nichts geändert. Die Wirtschaft befinde sich seit längerer Zeit auf dem Rückmarsch, und die Zinsen seien schon seit Monaten hoch. Was den Märkten wohl sauer aufstosse, sei der Umstand, dass die Inflation hartnäckiger sei als erhofft. Man habe nicht daran geglaubt, dass die Zentralbanken die Zinsen tatsächlich über einen langen Zeitraum erhöht halten würden. Der näher rückende Shutdown in den USA kommt belastend hinzu.