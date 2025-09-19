Im Tagesverlauf könnte der grosse Verfallstermin an der Eurex die Marschrichtung mitbestimmen. Am heutigen «Hexensabbat» laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Die grösste Bühne gehört am Freitag aber der Swiss Marketplace Group, die im Rahmen des Börsengangs den Emissionspreis am obersten Ende der genannten Spanne festlegen konnte.
Die Bank Julius Bär berechnet den Leitindex SMI vorbörslich um 08.15 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 12'030,90 Punkten. Die meisten Blue Chips geben zwischen 0,1 und 0,2 Prozent nach.
Kommenden Montag wird der Leitindex wieder auf seine «normale» Grösse von Titeln schrumpfen - aus dem SMI werden die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova eliminiert. Aus dem nachfolgenden Swiss Leaders Index (SLI) fallen Adecco und SIG, während Galderma darin aufsteigen.
Der SMIM wird kommenden Montag derweil um Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ergänzt, während Ams-Osram, BKW, Tecan und Galenica aus dem Index fallen werden.
Einen Blick wert sein dürften im Tagesverlauf die zuletzt gut gelaufenen Technologiewerte, denn niedrigere Zinsen sind für die Branche grundsätzlich positiv. Dass nach der US-Regierung jetzt auch Nvidia ein Intel-Aktionär wird, schob schon des Nasdaq an.
Einzig Kühne+Nagel (-1,7 Prozent) notieren nach einer Herunterstufung durch dien Deutsche Bank vorbörslich deutlich tiefer. Zudem hat der Mitbewerber Fedex Zahlen vorgelegt, die zwar besser als erwartet ausfielen, gleichzeitig aber ein weiterhin herausforderndes Umfeld für Logistikdienstleister unterstrichen. Festgestellt wurden auch sehr hohe Extrakosten für die Zollabfertigung in den USA
Im breiten Markt feiert um Schlag 9 Uhr die SMG ihr Börsendebüt. Die Betreiberin von Plattformen wie Homegate, Autoscout24 und Ricardo hat ihre Anteile zu 46 Franken das Stück platziert - der Free Float liegt vor Ausübung des Greenshoe bei relativ geringen 20 Prozent.
