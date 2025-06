Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag etwas fester erwartet. Im Fokus der Anleger bleibt laut Händlern der Krieg im Nahen Osten. Börsianer befürchten nach wie vor schwerwiegende und lang anhaltende Störungen der globalen Finanz- und Rohstoffmärkte, sollte der Krieg weiter eskalieren. Doch hier könnte es nun eine gewisse Entspannung geben. Denn US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstagabend gesagt, er wolle erst in den nächsten zwei Wochen über einen Kriegseintritt der USA entscheiden. Zudem wollen die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran in Genf über das iranische Atomprogramm verhandeln, um den Iran zum Einlenken bei seinen Atomplänen zu bewegen.