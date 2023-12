Zinssenkungserwartungen haben die Indizes sowohl in New York als auch in Europa in den zurückliegenden Wochen befeuert. In den vergangenen Tagen allerdings ist auch dem SMI die Luft ausgegangen und die Kurse begannen zu schwächeln. Derzeit ergibt sich für den SMI ein Gewinn seit Jahresanfang von 3 Prozent. Im Jahr zuvor war er um fast 17 Prozent eingebrochen. Da am Berichtstag nicht mit grösseren Umsätzen zu rechnen sei, könnte die Kursbildung zum Jahresende teilweise etwas zufällig anmuten. Dazu könnte ausserdem noch ein wenig Window Dressing kommen, wenn Marktteilnehmer versuchen, zum Jahresende ihre Portfolios noch ein wenig aufzuhübschen.