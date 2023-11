Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag in der Eröffnung wenig verändert erwartet. Es fehlen laut Händlern die Impulse, da in den USA die Märkte wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen sind und am Freitag nur ein verkürzter Handel stattfindet. Da hierzulande zudem die Bilanzsaison weitestgehend abgeschlossen ist und auch keine wichtigen Konjunkturzahlen anstehen, dürften sich das Geschäft wohl eher in ruhigen Bahnen abspielen, meinte ein Händler.

23.11.2023 08:45