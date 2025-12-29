Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag, dem zweitletzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr, laut vorbörslichen Indikationen eine Spur höher erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street sind zwar verhalten. Denn sowohl der Dow Jones als auch die Nasdaq hatten am Freitag, als hierzulande die Märkte geschlossen waren, eine Spur leichter geschlossen. Auch aus Fernost kommen keine richtungsweisenden Impulse. Dass die Kurse vorbörslich etwas höher gestellt würden, könnte am Window Dressing liegen, heisst es am Markt. Nicht selten werden zum Jahresende manche Aktien, die gut gelaufen sind, gekauft und solche, die schlecht performt haben, aus den Depots gekippt. Dies kann dann punktuell für Kursausschläge sorgen. Doch sehr viel sei diesbezüglich nicht zu erwarten. «Wer noch etwas machen wollte, dürfte dies doch noch vor Weihnachten gemacht und dann die Bücher geschlossen haben», meint ein Marktbeobachter.