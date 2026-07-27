Der Schweizer Aktienmarkt dürfte die erste Sitzung der neuen Woche mit höheren Kursen eröffnen. Im Handel wird dabei vor allem auf die Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran verwiesen. Auch der Iran setzte seine Angriffe vorerst aus und begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe. «Die Angriffspause bringt eine gewisse Hoffnung auf Frieden, was an der Finanzmärkten natürlich gut ankommt», meinte ein Händler.