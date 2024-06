Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit angezogener Handbremse starten. Während die Vorgaben aus den USA eher gemischt ausfallen - stark für Techwerte, aber nur ein im Vergleich zum Europa-Schluss leicht erholter Dow Jones, der es nicht mehr ins Plus schaffte - richten sich alle Augen auf den «Super-Mittwoch». Denn erstmals seit Juni 2020 fallen US-Inflationsdaten und eine Sitzung der US-Notenbank Fed auf den gleichen Tag. Vor diesem Doppelschlag an wichtigen Nachrichten dürfte sich niemand wirklich aus der Reserve locken lassen.