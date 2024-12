Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag laut vorbörslichen Indikationen wenig verändert erwartet. Die US-Börsen haben nach ihrem Rekordlauf am Vortag eine Pause eingelegt und nachgegeben. Die Vorgaben sind entsprechend leicht negativ. Nach schwachen Daten vom Arbeitsmarkt hätten die Anleger den Fuss vom Gas genommen, um abzuwarten, wie der heute Nachmittag anstehende monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung ausfalle, heisst es am Markt. Je nachdem dürften die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember steigen oder sinken, heisst es. «Das birgt auch Raum für Enttäuschungen am Markt», sagt ein Händler. Daher sei bis dahin mit einem eher ruhigen Geschäft zu rechnen.