Das Brent-Öl zog nach der Eskalation in Nahost kräftig an. Es kostete in der Spitze 82,37 US-Dollar je Barrel (159 Liter) und war damit auf den höchsten Stand seit Juli 2024. Mittlerweile wird Brent wieder knapp unter der Marke von 80 Dollar gehandelt. Je länger der Krieg andauere, desto grösser würden die Auswirkungen auf den Öltransport, insbesondere durch die Strasse von Hormus, sein, heisst es am Markt. Nur schon steigende Versicherungsrisiken dürften den Schiffsverkehr einschränken und Preise stark steigen lassen, heisst es am Markt.