Wie es am Berichtstag weitergeht dürfte unter anderem von neuen Inflationsdaten aus den USA abhängen, zumal die Berichtssaison der Unternehmen - zumindest hierzulande - erst am Donnerstag so richtig losgeht. In den USA stehen bereits an diesem Nachmittag und morgen zur Wochenmitte die Grossbanken auf dem Plan. Derweil ist die Inflation zusammen mit den Inflationserwartungen für die US-Notenbank ein wichtiger Bestimmungsfaktor. Entsprechend dürften die heutigen Zahlen entscheidend sein für die FOMC-Sitzung Ende dieses Monats, heisst es etwa in einer Einschätzung der Helaba. «Wird der Einfluss erhöhter Zölle allmählich sichtbar, wie es FOMC-Vertreter immer wieder in Aussicht gestellt haben?», fragt sich die Bank.