Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag wohl sein Rekordniveau vom Vortag verteidigen. Dafür sprechen auch die Vorgaben. Während gedämpfte Zinssorgen den US-Leitindex Dow Jones auf ein Rekordhoch schoben, legte die Tech-Börse Nasdaq den Rückwärtsgang ein. Das dürfte den eher defensiven heimischen Markt allerdings kaum tangieren. In Asien standen die Börsenampeln zudem durchwegs auf grün. «Die schwachen Arbeitsmarktdaten sorgen zumindest für ein Überdenken der Zinserwartungen, während der Tech-Sektor mit seinen eigenen Dämonen kämpft», sagte eine Händlerin am Morgen.