Am heutigen Handelstag bleibt die Wall Street wegen des morgigen Unabhängigkeitstages und der anstehenden Feierlichkeiten zum 250jährigen Bestehen der USA allerdings geschlossen, so dass deren Impulse fehlen. Auch die Agenda ist stark ausgedünnt und auch von der Konjunktur stehen keine marktbewegenden Daten an.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI am Morgen gegen 08.10 Uhr um 0,33 Prozent höher auf 14'400 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex am späten Nachmittag bei 14'406 Punkten ein weiteres Rekordhoch erreicht.
Im Fokus dürften mit dem Handelsstart Julius Bär (kein vb-Kurs) stehen. Die Bank hat einen neuen Finanzchef gefunden. Peter Burrill übernimmt den Posten von Evie Kostakis per Mitte August.
Mangels weiterer Unternehmensnachrichten dürften insbesondere die Schwergewichte über die Richtung im SMI entscheiden. Aktuell stehen Roche (+0,4 Prozent), die am Vortag nach positiven Studiendaten kräftig zugelegt hatten, leicht im Plus, ebenso Nestlé (+0,5 Prozent). Novartis (-0,4 Prozent) hinken indes hinterher.
Zudem gab es diverse Analystenstudien zu Einzeltitel, die für Bewegung sorgen könnten - darunter eine Zielerhöhung für ABB (+1,0 Prozent) und in den hinteren Reihen eine Abstufung von Bucher (-0,4 Prozent) durch RBC.
dm/hr
(AWP)