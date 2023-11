Der von Julius Bär berechnete vorbörsliche SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,65 Prozent hinzu auf 10'458,63 Punkte. Damit zeichnet sich ein freundlicher Auftakt in den November ab. Am Vorabend hatte der SMI den dritten Monat in Folge mit einem Verlust abgeschnitten. Mit einem Minus von etwas mehr als 5 Prozent war die Monatsbilanz klar negativ.