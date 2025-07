Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag weiter nach oben gehen. In diese Richtung weisen auch die positiven Vorgaben aus den USA und aus Fernost. Händler hoffen, dass im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union wirklich eine Einigung bevorsteht, wie es am Vortag in Medienberichten hiess. Die «Financial Times» (FT) hatte berichtet, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung über einen Zolltarif von 15 Prozent stehen. am Vortag hatte das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan für Auftrieb an den Märkten gesorgt. Zur Zolldiskussion zwischen den USA und der Schweiz gibt es derweil noch nichts Neues.