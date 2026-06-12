Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Marktbeobachter denken derweil, dass Trump im Vorfeld des Börsengangs von SpaceX einer guten Börsenstimmung sicherlich nicht abgeneigt ist. Denn Elon Musk will mit dem Verkauf eines fünfprozentigen Anteils seines Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen, was eine sagenhaft hohe Bewertung von insgesamt fast 1,8 Billionen Dollar ergeben würde.
Marktbeobachter denken, dass der Rekord-Börsengang viel Liquidität im Sektor abziehen wird. Gleichzeitig wird der jüngste Lauf an den Börsen nicht zuletzt auch mit dem SpaceX-IPO begründet; genauer mit der Angst vieler Anleger, künftige Kursgewinne zu verpassen.
Die Ölpreise gaben mit den neuerlichen Versprechen für ein Friedensabkommen kräftig nach. Die Nordseesorte Brent etwa fiel deutlich unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel und kostete zuletzt 88,40 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.
Alle SMI-Titel im Plus
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.10 Uhr 0,93 Prozent höher bei 13'655 Punkten. Der Schweizer Leitindex hatte bereits die drei Tage zuvor mit Aufschlägen beendet.
An einem an Nachrichten extrem armen Tag tendieren sämtliche Blue Chips fester. Die Ausschläge reichen von plus 2,1 Prozent bei der UBS und Sika bis plus 0,2 Prozent bei Novartis.
Gerade Technologie- und KI-affine Werte wie ABB (+1,8 Prozent), Ams Osram (+3,6 Prozent) oder VAT (+1,8 Prozent) dürften mit dem nahenden Mega-Börsengang in den USA im Fokus der Investoren stehen, hiess es.
Lindt&Sprüngli tendieren mit plus 0,1 Prozent deutlich unter dem Markt - wie viele andere Papiere der «Old Economy». Mit Goldman Sachs und Barclays haben gleich zwei grosse US-Häuser ihr Kursziel für den Schokoladehersteller gesenkt. Beide Banken zweifeln das Wachstumspotential der Kilchberger an und bleiben bei ihrer Verkaufsempfehlung.
Am breiten Markt fallen Reiter mit einem Abschlag um 1,4 Prozent auf. Eventuell wirkt hier noch die Kurszielsenkung der UBS vom Vortag nach, mutmassen Bobachter.
ra/to
(AWP)