Die Ölpreise gaben mit den neuerlichen Versprechen für ein Friedensabkommen kräftig nach. Die Nordseesorte Brent etwa fiel deutlich unter die Marke von 90 US-Dollar je Barrel und kostete zuletzt 88,40 Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit rund zwei Monaten. Laut Trump wird das Abkommen mit dem Iran die sofortige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus beinhalten.