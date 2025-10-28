Hierzulande gibt derweil die Berichtssaison den Ton an. Der Unternehmenskalender ist in dieser Woche mehr als gut gefüllt. Am heutigen Handelstag stehen zunächst Novartis klar im Fokus, aber auch andere bekannte Firmen legen ihre Ergebnisse vor. Am Abend nach Börsenschluss folgen dann noch die zwei SMI-Werte Logitech und Amrize sowie Temenos aus dem breiten Markt.