UBS aber werden um 1,1 Prozent höher indiziert. Händler sprechen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten am Vortag. Die Grossbank hatte am Dienstag ihren Jahresbericht veröffentlicht, der am Markt mit Gewinnmitnahmen und deutlich fallenden Kursen quittiert wurde. Nun steht die Grossbank weiter im Rampenlicht. «Vor allem wegen Analysten», sagt ein Händler. Diese sind nach den Ergebnissen der Bank über die Bücher gegangen und habe ihre Schätzungen und Kursziele revidiert. So haben Royal Bank of Canada und Citigroup das Kursziel für die UBS-Aktien auf 28 von 30 Franken gesenkt, aber ihre Kaufempfehlungen bestätigt.