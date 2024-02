Die Schweizer Aktienbörse wird am Freitag etwas höher erwartet. Der hiesige Markt könnte laut Händlern aber wie schon am Vortag anderen Märkten hinterherhinken. Denn die defensiven Marktschwergewichte dürften wohl weiterhin ein Mauerblümchendasein fristen. Derweil heizt nämlich das enorme Wachstum des Halbleiterkonzerns Nvidia und die Fantasie für Künstliche Intelligenz das Rally bei den Technologiewerten weiter an. Am Vortag hatten die US-Börsenindizes S&P 500 und Nasdaq neue Bestmarken gesetzt. Und der Dow Jones Index überwand dabei erstmals in seiner weit mehr als hundertjährigen Geschichte die Hürde von 39'000 Punkten.

23.02.2024 08:45