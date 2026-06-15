Viel ist über das Rahmenabkommen allerdings noch nicht bekannt - der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Während die Europäer ihre Hilfe in der Strasse von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine grössten Hürden noch vor sich hat.
Börsen mit Gewinnen erwartet
An den Finanzmärkten sorgt die Nachricht dennoch für Feierlaune. Während in Asien die wichtigsten Indizes bereits mit kräftigen Kursgewinnen reagierten, werden auch hierzulande und in Europa Kursgewinne zum Handelsstart erwartet.
So berechnet die Bank Julius Bär den SMI gegen 08.10 Uhr um 0,93 Prozent höher bei 13'835 Punkten. Der Schweizer Leitindex hatte bereits die vorangegangenen vier Handelstage mit Aufschlägen beendet. Für den deutschen Dax zeichnen sich aktuell Auftaktgewinne von 1,5 Prozent ab. Ebenso werden der französische Cac 40 oder der britische FTSE 100 höher erwartet. In den USA deuten die Futures ebenfalls auf Kursgewinne zum Handelsstart hin.
Aber auch bei anderen Asset-Klassen wie Gold und Silber oder dem Bitcoin sind deutliche Preis- und Kursgewinne auszumachen. Die bekannte Kryptowährung etwa notiert knapp unter 66'000 US-Dollar. Derweil hat der US-Dollar sowohl gegenüber dem Franken als auch dem Euro etwas nachgegeben.
Ölpreis bleibt relevant für Stimmung
Die Aussicht auf eine Öffnung der für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtigen Strasse von Hormus am Freitag setzt derweil die Ölpreise deutlich unter Druck. So verliert etwa der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Rohöl der Nordseesorte Brent annähernd 5 Prozent.
Wie eine Händlerin kommentiert, dürfte gerade die Entwicklung der Ölpreise relevant für die Märkte sein: «Solange die Ölpreise unter Kontrolle bleiben, werden die geopolitischen Bedenken der Märkte nachlassen.» Das seien grossartige Nachrichten im Vorfeld einer Woche, in der wichtige Sitzungen der Zentralbanken anstehen. Dabei dürfte die Sitzung der US-Notenbank Fed der wichtigste Termin sein, da sie erstmals unter dem neuen Chef Kevin Warsh stattfindet.
Auf Aktienseite ziehen hierzulande alle Blue Chips vorbörslich an. Dabei ist eine gewisse Präferenz für Zykliker auszumachen. So gewinnen ABB, Sika oder auch Amrize bis zu 2,0 Prozent hinzu. Noch höher werden Partners Group mit +2,7 Prozent indiziert, nachdem die Aktien in den vergangenen Tagen massiv Federn gelassen haben.
Dagegen hinken die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis mit Aufschlägen zwischen 0,1 und 0,6 Prozent dem Markt klar hinterher.
Deutlich fester werden zudem Belimo (+4,1 Prozent) erwartet. Laut Händler stuft Morgan Stanley die Papiere hoch. Mit dem starken Börsendebüt von SpaceX dürften auch Techwerte weiter zulegen.
hr/to
(AWP)