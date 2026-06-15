Viel ist über das Rahmenabkommen allerdings noch nicht bekannt - der genaue Wortlaut wurde zunächst nicht veröffentlicht. Während die Europäer ihre Hilfe in der Strasse von Hormus anbieten, warnen Experten vor verfrühtem Optimismus. Die Einigung sei nur ein Zwischenschritt in einem diplomatischen Prozess, der seine grössten Hürden noch vor sich hat.