Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag mit positiven Vorzeichen in den Handel starten. Damit würde er an die Vortage anknüpfen. Gestützt wird er dabei von den Vorgaben aus Übersee. Die jüngsten Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch hatten der Wall Street Auftrieb gegeben, von dem die asiatischen Börsen noch am heutigen Donnerstag profitieren.

13.07.2023 08:45