So waren in den USA die Auftragseingänge langlebiger Güter im Mai überraschend weiter gestiegen. Zudem kletterten die US-Hauspreise im April deutlich nach oben. Auch die Zahl der verkauften Neubauten im Mai legte unerwartet kräftig zu. Und auch die Stimmung der Konsumenten hellte sich im Juni stärker auf als erwartet. Mit Spannung warten nun die Marktteilnehmer auf die ersten Inflationszahlen einzelner EU-Länder. Dabei stehen heute die Zahlen aus Italien, morgen diejenigen aus Deutschland und am Freitag diejenigen aus der Eurozone auf dem Programm. Eine nicht zu unterschätzende Rolle könnte laut Händlern in den kommenden Tagen auch noch der Halbjahresultimo am Ende der Woche spielen. Dabei sei mit Gewinnmitnahmen und aber auch mit Kurspflege zu rechnen, heisst es weiter.