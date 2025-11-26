Im Tagesverlauf stehen weitere Daten an - neben den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe dürften Anleger insbesondere auf die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter achten. Zudem steht am Abend mit dem «Beige Book» der Konjunkturbericht des Fed an. Gleichzeitig bleiben die Aussichten auf einen Erfolg des Friedensplans im Ukraine-Krieg intakt, nachdem ukrainische Regierungsvertreter Zustimmung zum US-Plan signalisierten. Am Abend kündigte US-Präsident Trump zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine an.