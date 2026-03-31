Die Vorzeichen aus Übersee sind eigentlich eher negativ. So geben die asiatischen Börsen überwiegend nach, wobei vor allem die technologielastigen südkoreanischen Indizes unter Druck sind. Auch in den USA setzte sich die Schwäche zuletzt fort und der S&P 500 schloss am Montag den dritten Handelstag in Folge im Minus.