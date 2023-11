Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinen seit Wochenbeginn anhaltenden freundlichen Lauf fortsetzen. Nachdem der Leitindex SMI am Vortag mit einem deutlichen Plus in den neuen Handelsmonat gestartet war, dürfte das Tempo nun etwas gedrosselt werden. Unterstützung erhält er zudem von den Vorgaben. Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank war es am Mittwoch an der Wall Street noch weiter nach oben gegangen. Die asiatischen Märkte haben den Staffelstab am Donnerstagmorgen dann übernommen.

02.11.2023 08:45