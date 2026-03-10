Auch am Energiemarkt kam es nach diesen Äusserungen zu einer Entspannung. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent, der in der Nacht auf Montag noch bis auf fast 120 Dollar gestiegen war, lag zuletzt bei 94 Dollar. Hier halfen auch Überlegungen der G7, notfalls die strategischen Reserven freizugeben. «Insgesamt wird der Handel weiter volatil bleiben», warnt allerdings ein Händler vor zu viel Euphorie. Denn weder wisse man, wann der Konflikt wirklich endet noch ob die Ölpreise rasch wieder auf Vorkriegsniveau zurückfallen werden. Zunächst werde aber immerhin etwas «Druck aus dem Kessel» genommen.