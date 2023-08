Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montag gemäss den vorbörslichen Kursen einen Erholungsversuch von den jüngsten Verlusten. Nach drei Wochen mit sinkenden Kursen hat der Leitindex SMI in der Vorwoche den tiefsten Stand seit vergangenem März erreicht. Das Tagestief am Freitag lag deutlich unter 10'800 Punkten. Belastet ist die Stimmung grundsätzlich von der Ungewissheit über mögliche weitere Zinsschritte der US-Notenbank sowie von der Konjunkturschwäche Chinas im Sog der Immobilienkrise.

21.08.2023 08:45