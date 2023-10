Am Schweizer Aktienbörse zeichnet sich für den Donnerstag ein Erholungsversuch ab. Darauf lassen zumindest die vorbörslichen Kurse schliessen, nachdem der Markt über die vergangenen zweieinhalb Wochen stetig nachgegeben hatte. Am Vortag schloss der SMI so tief wie zuletzt Ende März. Unterstützung kommt am Berichtstag von freundlichen Vorgaben aus den USA. In New York profitierten die Aktien am Mittwoch von einem schwächer als erwartet ausgefallenen ADP-Arbeitsmarktbericht.

05.10.2023 08:45