Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch einen Erholungsversuch von den jüngsten Verlusten starten. Die US-Börsen hatten im Handelsverlauf ihre frühen Verluste eingedämmt und teils sogar ins Plus gedreht. Damit hätten Anleger die anfänglichen Sorgen um eine weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs abgeschüttelt, hiess es am Markt. Nach der US-Erlaubnis für den Einsatz weitreichender Waffen gegen Ziele in Russland beschoss die Ukraine laut dem Moskauer Verteidigungsministerium russisches Territorium mit sechs Raketen aus US-Produktion.