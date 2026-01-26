Die Stimmung bleibt jedoch wegen der geopolitischen Risiken und der US-Handelspolitik gedrückt. So hat die US-Regierung nun Kanada mit einem Zoll von 100 Prozent gedroht, falls das Land ein Handelsabkommen mit China abschliesst. Die Märkte der Stunde bleiben die Edelmetalle: Die Feinunze Gold hat erstmals die Marke von 5100 Dollar geknackt. Die US-Währung geht dafür auf Tauchgang. Daneben warten die Märkte auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch.
Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich gegen 8.15 Uhr um 0,55 Prozent tiefer bei 13'140 Punkten. Dabei dominieren Kursverluste das Tableau.
Mit einem Kursplus von 0,9 Prozent stechen hingegen die Papiere der UBS positiv heraus. Die Analysten von Jefferies haben ihr Kursziel auf satte 55 Franken erhöht. Das impliziert ein Aufwärtspotential von fast 50 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs.
Dass die Citigroup bei Schindler mit einem neuen Rating «Buy» auf die Käuferseite gewechselt hat, verhilft den Papieren der Innerschweizer zu einem Kursplus von 1,4 Prozent.
Dafür hat JP Morgan den Daumen über dem Flughafen Zürich (-1,1 Prozent) mit einem Votum von neu «neutral» gesenkt. Hingegen werden die von Inficon (+0,2 Prozent) vorbörslich gemeldeten Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2025 gut aufgenommen.
ra/to
(AWP)