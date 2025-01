Allerdings könnten die Anleger wegen des Amtsantritts von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar in den kommenden Tagen den Fuss wieder etwas vom Gas nehmen. Der Republikaner wird Experten zufolge wohl seine «America First»-Politik vorantreiben. Und das dürfte noch für Bewegung an den Märkten sorgen, heisst es am Markt. Wie lange diese freundliche Tendenz anhält, dürfte aber auch davon abhängen, wie die Anleger die vielen Konjunkturzahlen aufnehmen, die in der neuen Woche veröffentlicht werden. Dabei dürften Service-PMIs und Teuerungszahlen aus der Eurozone (am Montag und Dienstag) und die Arbeitsmarktdaten aus den USA (am Freitag) im Fokus stehen.