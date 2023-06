Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein erneut zurückhaltender Auftakt ab. Da die Wall Street am Montag wegen des Feiertages Juneteenth geschlossen blieb, fehlen laut Händlern wichtige Impulse. In Asien präsentieren sich die Börsen am Dienstag derweil uneinheitlich, wobei der Fokus vor allem auf China liegt. Die jüngsten Zinssenkungen seien nicht ausreichend, um das Vertrauen in die schwächelnde Wirtschaft zu stärken, heisst es am Markt.

20.06.2023 08:45