Von den hiesigen Blue Chips werden alle 20 SMI-Werte bis auf Givaudan (+1,2 Prozent) tiefer gestellt. Dabei reicht die Range von -0,1 Prozent bei Nestlé bis -2,3 Prozent bei ABB. Dass Givaudan sich gegen den Trend stemmen, liegt an einer Hochstufung durch Goldman Sachs. Die Experten haben eine Kehrtwende gemacht und empfehlen den Aromen- und Duftstoffkonzern neu zum Kauf, nachdem sie ihn zuvor mit Verkaufen eingestuft hatten.